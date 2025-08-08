На фронті загинула медикиня Марина Гриценко (позивний «Мері»).

Про це повідомляє чернігівське відділення національної скаутської організації України «Пласт».

Народилася у 1986 році на Чернігівщині в сім’ї медиків. Закінчила Ріпкинську загальноосвітню школу № 2. Вищу освіту здобула на факультеті історії у Національному університеті "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка.

Приєдналась до Пласту разом з донькою Юлею в 2021 році, де стала писарем станиці Чернігів.

Брала участь в багатьох станичних заходах, була виховницею та писаркою табору «Експедиція 2022», що відбувався на Буковині в смт Макарівка за пластовою методикою для дітей постраждалих від війни. 5 жовтня 2022 року доєдналась прихильницею до куреня УПС «Степові відьми».

Пластову присягу склала у жовтні 2023 року в фортеці Батурин під час вишколу «Попіл Батурина», де на той час вже була військовою.

Була підсестричкою у новацькому рої «Соколи» та згодом короткочасно стала головною впорядницею, але через оголошення до війська змушена була припинити виховну діяльність.

Захоплювалась музикою та українською історичною обрядовістю.

З 2008 року працювала науковим, а потім — старшим науковим співробітником Чернігівського обласного художнього музею ім. Григорія Галагана, останнім часом обіймала відповідальну посаду головного зберігача фондів музею.

З початком повномасштабного російського вторгнення та наступ на Чернігівщину спільно з донькою перебралась жити до музею, щоб в разі небезпеки мародерів зберегти експонати.

З лютого 2023 р. стала стрільцем санітаром в 3-й окремій штурмовій бригаді. Молодша сержантка. Як бойовий медик брала участь у боях за Харківщину.

У січні 2025 року за заслуги перед Україною отримала із рук президента України орден «За мужність», як медик 1-го штурмового батальйону бригади. За те, що «довела свою відданість і хоробрість, рятуючи побратимів на передовій».

Загинула вранці 7 серпня 2025 року спільно з двома побратимами на фронті під час виконання бойового завдання внаслідок атаки ворожого дрону.

Залишилась 15-річна донечка Юлія та батьки.

Про час і місце прощання «Пласт» має повідомити згодом.