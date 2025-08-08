У Харкові рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим ударом безпілотника, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Росіяни вдарили дроном вчора о 23:55 ‒ по цивільному підприємству у Салтівському районі міста. Сталася пожежа в чотириповерховій офісній будівлі. Горіли конструкції покрівлі та технічного поверху на площі 500 кв.м.

Постраждали двоє цивільних — чоловік 1959 р.н. та жінка 1962 р.н., які зазнали гострої стресової реакції.

До ліквідації пожежі залучили 50 рятувальників та 13 одиниць техніки, зокрема піротехніків.