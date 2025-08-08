Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі Росія атакувала Україну 108 безпілотниками, ППО збила 82

Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.

Уночі Росія атакувала Україну 108 безпілотниками, ППО збила 82
Військовослужбовці ДФТГ
Фото: Макс Требухов

У ніч на 8 серпня (із 20.30 7 серпня) противник атакував 108 засобами повітряного нападу: 104-ма ударними БпЛА типу Shahed, безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 8-ма швидкісними (реактивними) БпЛА із напрямків: Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (ТОТ Криму).

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито або подавлено 82 повітряні цілі: 3 реактивні безпілотники та 79 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
