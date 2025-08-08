Загалом за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 987 людей, у тому числі 78 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 10 людей отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 7 серпня росіяни поранили 10 жителів Донеччини”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 8 серпня.

Покровський район. У Добропіллі поранено людину, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 12 автівок та інфраструктуру. У Шаховому пошкоджено 18 приватних будинків, у Торецькому — 9, у Володимирівці — 12.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, гараж і газогін, у Шандриголовому поранено людину. У Миколаївці пошкоджено 29 приватних будинків, водогін і лінії електропередач. У Самарському Новодонецької громади пошкоджено авто. У Дружківці поранено 7 людей. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, авто і лінію електропередач; у Білокузьминівці пошкоджено 2 приватні будинки і 2 адмінбудівлі.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.