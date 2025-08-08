За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 10 людей отримали поранення

Загалом за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 987 людей, у тому числі 78 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 10 людей отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 10 людей отримали поранення. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.  

“За 7 серпня росіяни поранили 10 жителів Донеччини”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 8 серпня.

Покровський район. У Добропіллі поранено людину, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 12 автівок та інфраструктуру. У Шаховому пошкоджено 18 приватних будинків, у Торецькому — 9, у Володимирівці — 12.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, гараж і газогін, у Шандриголовому поранено людину. У Миколаївці пошкоджено 29 приватних будинків, водогін і лінії електропередач. У Самарському Новодонецької громади пошкоджено авто. У Дружківці поранено 7 людей. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, авто і лінію електропередач; у Білокузьминівці пошкоджено 2 приватні будинки і 2 адмінбудівлі.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.
