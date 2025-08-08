Керівник САП: наразі щодо топпосадовців близько 300 кримінальних проваджень перебувають на різних стадіях в судах

Наразі щодо топпосадовців є близько 300 кримінальних проваджень, які перебувають на різних стадіях в судах.

Про це на брифінгу заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко.

«В роботі близько 700 кримінальних проваджень. Це ті, які на досудовому. Але деякі справи, які реєструються за рішеннями судів, там фактично одразу видно, що у них немає якоїсь перспективи. Але все одно на них витрачається час для того, щоб спростувати ті доводи, які наведені в заяві. Плюс близько 300 кримінальних проваджень, які перебувають на різних стадіях в судах”, – сказав Клименко.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро закликало СБУ надати публічний доступ до матеріалів щодо двох працівників НАБУ, затриманих за підозрою у державній зраді.