У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Квитки через "Дію": чому Укрзалізниця порушує наші права?
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Керівник САП: наразі щодо топпосадовців близько 300 кримінальних проваджень перебувають на різних стадіях в судах

Ще близько 700 кримінальних проваджень перебувають на досудовому етапі.

Керівник САП: наразі щодо топпосадовців близько 300 кримінальних проваджень перебувають на різних стадіях в судах
Олександр Клименко
Фото: скрін

Наразі щодо топпосадовців є близько 300 кримінальних проваджень, які перебувають на різних стадіях в судах. 

Про це на брифінгу заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко. 

«В роботі близько 700 кримінальних проваджень. Це ті, які на досудовому. Але деякі справи, які реєструються за рішеннями судів, там фактично одразу видно, що у них немає якоїсь перспективи. Але все одно на них витрачається час для того, щоб спростувати ті доводи, які наведені в заяві. Плюс близько 300 кримінальних проваджень, які перебувають на різних стадіях в судах”, – сказав Клименко.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро закликало СБУ надати публічний доступ до матеріалів щодо двох працівників НАБУ, затриманих за підозрою у державній зраді. 
