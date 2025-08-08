Понад 34 млн грн збитків: виявлено численні факти зловживань під час виплати військовим грошового забезпечення

Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони вживають заходів для притягнення винних осіб за до відповідальності за зловживання під час нарахування і виплати військовослужбовцям гарантованого державою грошового забезпечення, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Лише за останню добу в 20 кримінальних проваджень за фактами порушень під час нарахування та виплати військовослужбовцям грошового забезпечення повідомлено про підозру 23 особам, з них 7 осіб затримано. Серед фігурантів справ: два заступника командира військової частини, командир роти, головний бухгалтер військової частини та ін.

Сума завданих державі збитків у вказаних кримінальних провадженнях становить понад 34 млн грн, з них понад 25 млн грн це кошти, які незаконного були нараховані та виплачені як «бойові». Насправді, особи, які отримували ці кошти не перебували на «нулі».

До прикладу, за процесуального керівництва Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони до відповідальності за ч. 4 ст. 425 КК України притягнуто колишнього командира військового формування, який не забезпечив належного контролю за законністю виплати підлеглим додаткових винагород за участь у відсічі збройної агресії, внаслідок чого їм безпідставно нараховано кошти на загальну суму понад 15 млн гривень.

Також за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони викрито організовану групу, до якої входили посадова особа фінансово-економічного відділу військової частини, а також офіцери та сержанти структурного підрозділу. Підозрювані безпідставно нарахували собі грошових виплат на понад 5 млн грн.

Зазначеним особам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів. За вчинення протиправних дій винним загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, завершено досудове розслідування у 7 кримінальних провадженнях стосовно 7 осіб за фактами зловживань з бюджетними коштами. Обвинувальні акти скеровано до суду.