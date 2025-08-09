«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Києві презентували український переклад фундаментальної праці митрополита Григорія з канонічного права

Праця є спільним напрацюванням українських та грецьких науковців.

У Києві презентували український переклад фундаментальної праці митрополита Григорія з канонічного права
Фото: Місія Ставропігії Вселенського Патріархату

У Києві відбулася презентація українського видання фундаментальної праці митрополита Перистері Григорія Папатомаса "Канонічні аморфеми. Есеї канонічної ікономії", яка стала результатом майже річної роботи українських та грецьких науковців.

Фото: Місія Ставропігії Вселенського Патріархату

Про це ідеться у повідомленні Місії "Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні".

Видання побачило світ за підтримки Центру науково-богословських, видавничих та просвітницьких проєктів святого Андрія Первозванного та стало результатом спільної праці українських і грецьких науковців, перекладачів та редакторів. Книга обсягом 240 сторінок містить сім ґрунтовних есеїв, численні грецькі та міжнародні першоджерела, оригінальні карти, а також новий український переклад 28 правила IV Вселенського Собору.

Презентацію провів екзарх Вселенського Патріарха в Україні, єпископ Команський Михаїл. Також під час заходу були присутні митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко), перекладач видання Андрій Ус, керівник проєкту Марина Бурдейна, літературний редактор Зоя Шевчук, рецензент протоієрей Олег Кожушний, а також члени редакційної та наукової команди, представники богословських і наукових кіл.

"Це не просто переклад видатної праці — це внесок у формування сучасної української богословської та канонічної думки. Книга митрополита Григорія допомагає побачити Церкву в її вселенському вимірі, зберігаючи вірність традиції та відкритість до сучасних викликів", — наголосив під час звернення владика Михаїл.

Фото: Місія Ставропігії Вселенського Патріархату

Книга обсягом 240 сторінок містить сім ґрунтовних есеїв, численні грецькі та міжнародні першоджерела, оригінальні карти, а також новий український переклад 28 правила IV Вселенського Собору.

Митрополит Олександр (Драбинко) підкреслив практичний вимір книги: "В умовах воєнних випробувань і глибоких суспільних змін нам потрібні не лише рішення, а й роздуми, що формують церковну свідомість. Ця книга дає інтелектуальний і духовний простір для чесного діалогу".

Перекладач Андрій Ус розповів про складнощі роботи над текстом: "Ми працювали майже рік у тісному контакті з автором, щоб максимально точно передати зміст і тон богословського тексту. Було важливо зберегти академічну точність і водночас зробити виклад доступним для українського читача. У книзі чимало неологізмів та спеціальних термінів, що вимагали особливих рішень".

Рецензент протоієрей Олег Кожушний відзначив особливий стиль автора: "Його стиль — богословсько-правова імпровізація, він пише “густо” і непросто. Він закликає громаду мислити, привертаючи увагу не лише церковних людей до питань канонічного права, але й широкої громадськості".

Рецензент, протоієрей Олег Кожушний, відзначив особливості стилю митрополита Григорія: "Шкода, що сьогодні з нами немає автора. Сподіваюся, що з’явиться нагода вам, тут присутнім, особисто познайомитися з ним, адже він уміє зацікавити студентів. Його стиль — богословсько-правова імпровізація, він пише “густо” і непросто. Він закликає громаду мислити, привертаючи увагу не лише церковних людей до питань канонічного права, але й широкої громадськості. Сьогодні Церква запрошує всіх до осмислення своїх проблем".

Видання складається з семи великих есеїв, присвячених актуальним викликам і тенденціям у житті Православної Церкви XXI століття.

Перший розділ — "Від церкви імперії та етносу до церкви відкритих мультикультурних суспільств" — аналізує перехід від замкнених етноцентричних моделей церковного устрою до відкритої, інклюзивної та місіонерсько орієнтованої церковної свідомості.

Другий, третій і четвертий розділи формують канонічну трилогію, присвячену:

  • критичному аналізу феномену автокефалії та її внутрішніх еклезіологічних викликів;
  • проблематиці взаємовідносин між помісними церквами та діаспорними структурами;
  • концепції нового етапу церковної самосвідомості, який автор визначає як "метаеклезіологічний модернізм".

П’ятий розділ — "Різні юрисдикційно-канонічні компетенції Вселенського Патріархату" — є найбільш технічно насиченим. 

Автор систематизує та пояснює канонічні повноваження Константинопольського престолу, аналізує екстериторіальну юрисдикцію, закріплену 28 правилом IV Вселенського Собору (451 р.), а також нові компетенції, що виникли в контексті європейської інтеграції. Розділ доповнено перекладами грецьких першоджерел і тематичними картами.

Шостий розділ — "Відкритий церковний комунітаризм: змішані шлюби й конверсія дорослих" — розглядає канонічні та пастирські аспекти міжрелігійних і міжхристиянських шлюбів у сучасному мультикультурному середовищі, наголошуючи на обов’язковості хрещення у випадку конверсії.

Сьомий розділ — "Криза та кризи в Православній Церкві" — систематизує причини внутрішніх криз і пропонує шляхи їх подолання, серед яких — повернення до митрополичої системи як способу відновлення соборності.

Презентацію урочисто завершило зачитування вітального слова Митрополита Григорія Папатомаса, спеціально підготованого для українського видання. Автор окреслив головну мету книги — зробити внесок у розвиток канонічної еклезіології та спонукати Церкву до осмислення явищ, що ще не набули сталої форми.

"Ця праця — перший підхід до реальностей, які перебувають у “аморфному” стані. Я дякую команді перекладачів і редакторів, які в умовах війни здійснили титанічну роботу, щоб книга вийшла українською і стала доступною вдумливому читачеві та майбутнім поколінням", — зазначив у своєму зверненні митрополит Григорій.

Місія Ставропігії Вселенського Патріархату в Україні відзначає, що вихід цього видання українською мовою є важливим внеском у розвиток національної богословської думки та формування канонічної культури. 

Книга сприятиме глибшому осмисленню ролі та місії Православної Церкви у сучасному світі, допоможе виробленню зважених богословських і канонічних рішень та стане цінним інтелектуальним ресурсом для духовенства, науковців і всіх, хто прагне глибше пізнати церковне життя в умовах глобальних змін.

Видання розповсюджується безкоштовно завдяки всебічній підтримці Центру науково-богословських, видавничих та просвітницьких проєктів святого апостола Андрія Первозванного. 
