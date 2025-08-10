Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Росіяни знову вдарили по будівлі Сумської ОВА

Росіяни б'ють по адміністративній та цивільній інфраструктурі, намагаючись залякати людей.

Росіяни знову вдарили по будівлі Сумської ОВА
пошкоджена будівля Сумської ОВА

10 серпня вранці російський безпілотник вдарив по даху будівлі Сумської ОВА. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Сьогодні вранці російський безпілотник вдарив по даху будівлі обласної адміністрації в центрі Сум. На щастя, ніхто не постраждав", – ідеться у повідомленні.

Григоров зазначає, що ворог системно б’є по адміністративній та цивільній інфраструктурі, намагаючись залякати людей.

Очільник ОВА закликав мешканців та гостей Сумщини під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та об’єктами критичної інфраструктури.

"Попри обстріли, команда Сумської ОВА злагоджено працює, аби всі необхідні рішення ухвалювалися без затримок", – наголошує Григоров.
﻿
