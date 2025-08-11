У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Із окупації вивезли дівчинку, яку росіяни планували примусово відправити до інтернату в РФ

Зараз дитина у безпеці поруч із бабусею.

Із окупації вивезли дівчинку, яку росіяни планували примусово відправити до інтернату в РФ
Ілюстративне фото
Фото: Андрій Єрмак

Із окупації вдалося повернути 14-річну дівчинку, яку росіяни планували примусово відправити до інтернату в РФ.

Про це написав у телеграмі керівник Офісу президента Андрій Єрмак. 

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 14-річну дівчину, яку російські окупанти планували примусово відправити до інтернату в РФ", – зазначив він і додав що після загибелі батька, українського військового, дитина залишилася в окупації з родичами. 

Російські органи опіки відкрито тиснули та залякували тим, що заберуть дитину. 

За добу команді Української мережі за права дитини вдалося оформити всі документи, організувати маршрут та вивезти дівчину на підконтрольну територію України.  

Зараз вона у безпеці, поруч із бабусею, яка чекала на неї всі ці роки, та отримує необхідну допомогу для адаптації й відновлення. 

Повернена українська дитина
Фото: Телеграм Андрія Єрмака
Повернена українська дитина

  • Нещодавно вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 19-річну дівчину, яка провела в окупації майже 11 років.  
Теми: , ,
﻿
