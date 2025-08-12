Ворог понад 50 разів обстріляв Сумщину. Поранений чоловік

Упродовж доби російські війська понад 50 разів атакували Сумщину із РСЗВ, КАБами та дронами. Поранений чоловік.
Про це повідомили у ОВА.
У Сумській громаді через атаку БпЛА травмований чоловік 1987 року народження.
Протягом доби, з ранку 11 серпня до ранку 12 серпня 2025 року, російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 31 населеному пункту в 15 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби та РСЗВ: завдав 20 ударів РСЗВ і майже 30 ударів КАБами.Також росіяни атакували FPV-дронами і БпЛА.
Пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Великописарівській громаді знищено адміністративну будівлю;
- у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлову будівлю;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.
За добу евакуювали 14 людей. Повітряна тривога в області тривала 12 годин.
- На Сумщині чоловік підірвався на російській міні.