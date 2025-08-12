Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Ворог понад 50 разів обстріляв Сумщину. Поранений чоловік

Від російських атаки постраждав 31 населений пункт області. 

Ворог понад 50 разів обстріляв Сумщину. Поранений чоловік
наслідки російської атаки
Фото: Поліція Сумщини

Упродовж доби російські війська понад 50 разів атакували Сумщину із РСЗВ, КАБами та дронами. Поранений чоловік.

Про це повідомили у ОВА. 

У Сумській громаді через атаку БпЛА травмований чоловік 1987 року народження.

Протягом доби, з ранку 11 серпня до ранку 12 серпня 2025 року, російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 31 населеному пункту в 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби та РСЗВ: завдав 20 ударів РСЗВ і майже 30 ударів КАБами.Також росіяни атакували FPV-дронами і БпЛА.

Пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Великописарівській громаді знищено адміністративну будівлю;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлову будівлю;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

За добу евакуювали 14 людей. Повітряна тривога в області тривала 12 годин.
