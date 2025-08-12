Ворог понад 50 разів обстріляв Сумщину. Поранений чоловік

Упродовж доби російські війська понад 50 разів атакували Сумщину із РСЗВ, КАБами та дронами. Поранений чоловік.

Про це повідомили у ОВА.

У Сумській громаді через атаку БпЛА травмований чоловік 1987 року народження.

Протягом доби, з ранку 11 серпня до ранку 12 серпня 2025 року, російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 31 населеному пункту в 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби та РСЗВ: завдав 20 ударів РСЗВ і майже 30 ударів КАБами.Також росіяни атакували FPV-дронами і БпЛА.

Пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури:

у Великописарівській громаді знищено адміністративну будівлю;

у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлову будівлю;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

За добу евакуювали 14 людей. Повітряна тривога в області тривала 12 годин.