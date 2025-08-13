Орбан назвав Росію переможницею війни в Україні

А Європа, за його словами, "смішна та жалюгідна".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у російсько-українській війні "вже перемогла Росія".

Як пише "Європейська правда", урядовець поскаржився, що про війну говорять, "наче вона з невизначеним результатом, хоча українці її програли".

На думку Орбана, єдиним питанням залишається, "коли Захід визнає, що це сталося, і що саме буде результатом цього". Прем'єр передрік, що майбутнє Європи буде вирішено без її участі, бо під час адміністрації Джо Байдена у США "було втрачено можливість провести переговори з Путіним". Тепер "якщо не сидиш за столом перемовин, то ти у меню".

Орбан додав, що не підтримав спільну заяву країн Євросоюзу напередодні зустрічі Путіна із Дональдом Трампом, бо нібито Європа "робить себе смішною та жалюгідною".