МАГАТЕ не зафіксувало радіаційних змін через пожежу біля ЗАЕС

Без постраждалих чи загрози ядерній безпеці.

МАГАТЕ не зафіксувало радіаційних змін через пожежу біля ЗАЕС
Фото: МАГАТЕ

Міжнародна агенція з атомної енергетики повідомила на своїй сторінці у мережі X, що пожежа поблизу окупованої Запорізької атомної електростанції не мала негативних наслідків.

Учасники моніторингової місії МАГАТЕ, які в момент інциденту перебували на ЗАЕС, спостерігали за димом біля споруд-охолоджувачів з адміністративної будівлі.

Пізніше спеціалісти провели контрольні заміри та з'ясували, що підвищення радіаційного фону біля станції не зафіксовано, загроз для ядерної безпеки немає.

У МАГАТЕ також зазначили, що внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.
