Міненерго: у районі вантажного порту Запорізької АЕС спалахнула пожежа

У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької АЕС зафіксували пожежу, там спостерігається задимлення.

Про це заявило Міністерство енергетики.

Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюють.

«Наголошуємо, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра самої станції. Цей інцидент вкотре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація найбільшого ядерного об’єкта в Європі. Постійне розміщення російськими військовими своєї техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки», - наголосили у міністерстві.

Відомство зазначило, що будь-які провокації чи військові дії на промисловому майданчику Запорізької АЕС «можуть призвести до непередбачуваних та катастрофічних наслідків для всього континенту».