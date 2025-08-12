«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Міненерго: у районі вантажного порту Запорізької АЕС спалахнула пожежа

Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюють.

пожежа біля ЗАЕС 12 серпня 2025 року
Фото: тг-канал Other Nokopol

У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької АЕС зафіксували пожежу, там спостерігається задимлення. 

Про це заявило Міністерство енергетики.

«Наголошуємо, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра самої станції. Цей інцидент вкотре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація найбільшого ядерного об’єкта в Європі. Постійне розміщення російськими військовими своєї техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки», - наголосили у міністерстві.

Відомство зазначило, що будь-які провокації чи військові дії на промисловому майданчику Запорізької АЕС «можуть призвести до непередбачуваних та катастрофічних наслідків для всього континенту».

  • У липні МАГАТЕ розповідало про ще одну пожежу біля станції. Тоді задимлення було пов’язане з лісовою пожежею на безпечній від майданчика станції відстані, загрози ядерній безпеці не було.
