Суспільство

У ДСНС презентували та випробували пожежний робот ARKAN Fire

Робот призначений для дистанційної розвідки та гасіння пожеж, евакуації людей, транспортування вантажів і буксирування транспортних засобів.

У ДСНС презентували та випробували пожежний робот ARKAN Fire
Фото: Cкріншот

У Київській області фахівці ДСНС презентували та випробували новітній пожежний робот ARKAN Fire, йдеться на телеграм-каналі рятувальників.

Робот розроблений науково-педагогічними співробітниками НУЦЗУ.

Робот призначений для дистанційної розвідки та гасіння пожеж, евакуації людей, транспортування вантажів і буксирування транспортних засобів. Має високу прохідність, автономність.

Апарат обладнаний вантажно-евакуційною платформою та причепом, а також модульною конструкцією, що дозволяє швидко адаптувати його під різні завдання.
