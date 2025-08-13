У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
На Рівненщині СБУ затримала колаборанта, який намагався мобілізуватися до ЗСУ

Житель Запорізької області після захоплення росіянами громади Михайлівського району, співпрацював з окупантами.

На Рівненщині СБУ затримала колаборанта, який намагався мобілізуватися до ЗСУ
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрили на Рівненщині колаборанта, який під час окупації працював у так званому "мвс рф у Запорізькій області".

Про це інформує СБУ.

За матеріалами справи, колаборант приїхав до родичів у західну область для "вирішення сімейних справ". Одночасно він мобілізувався до лав ЗСУ, сподіваючись уникнути правосуддя за роботу на окупантів. 

Зловмисником виявився мешканець Михайлівського району Запорізької області, який після захоплення громади пішов на співпрацю з ворогом.

Тоді він вступив до місцевого "райвідділу мвс рф", де його призначили "патрульним". Після зарахування до окупаційної установи колаборант отримав зброю, формений одяг та "посвідчення" російського зразка.

Перебуваючи на "посаді", зрадник виконував завдання Кремля, спрямовані на переслідування учасників руху опору в регіоні. Також він був "уповноважений" перевіряти підприємців. Тим, хто відмовлявся працювати за російським "законодавством", – погрожував ув’язненням до окупаційного райвідділку.

У липні цього року колаборант виїхав на підконтрольну Україні територію як переселенець, а потім звернувся до одного із місцевих ТЦК. Там він подав про себе недостовірні відомості, щоб уникнути викриття у співпраці з агресором.

Правоохоронці поетапно задокументували його злочини і затримали у шпиталі, де він сподівався "залягти на дно" під виглядом лікування.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
﻿
