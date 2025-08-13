Головне за ніч та ранок середи, 13 серпня: 165 боєзіткнень, удар по нафтопроводу "Дружба", підготовка до зустрічі на Алясці

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 165 боєзіткнень.

На Покровському напрямку зупинено 47 ворожих штурмів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника в районах Дачного, Шевченка, Новоукраїнки, Зірки, Вільного Поля, Олександрограда, Толстого, Мирного, Маліївки, Ольгівського, Воскресенки та Андріївки-Клевцового.Минулої доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки в напрямку Полтавки.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, один артилерійський засіб, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та один засіб протиповітряної оборони російських загарбників.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 890 окупантів. Росія вже втратила в Україні 1066110 військових.

Уночі Росія атакувала Україну 49 безпілотниками і двома "Іскандерами".

ППО збила 32 "шахеди" і обидві ракети.

Безпілотники ГУР вдарили по станції нафтопроводу "Дружба" у Брянській області РФ.

У ніч на 13 серпня в місті Унеча та районі пролунала серія вибухів, після чого на ЛВДС “Унеча” розпочалася сильна пожежа.

“Унеча” є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів “Дружба”, що належить холдингу АК “Транснефтепродукт” і який задіяний у забезпеченні ВПК країни-агресорки. Основна функція станції – транспортування нафти трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить близько 9 тис. км.

Агенція CNN повідомила, що у Білому домі визначилися не лише з містом, але й з конкретною локацією зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна у п'ятницю, 15 серпня, у штаті Аляска.

В Анкориджі, що є найбільшим містом регіону, команди обох лідерів визнали достатньо безпечною лише територію об'єднаної військової бази Елмендорф-Річардсон на півночі від центру. При цьому журналісти зазначають, що американська сторона до останнього сподівалася уникнути сценарію розміщення російської делегації на військовому об'єкті.

Спілкування з чиновниками Білого дому дозволило також зрозуміти мотивацію вибору Аляски. Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна як військового злочинця ускладнив завдання: РФ не захотіла організовувати зустріч у Римі, Відні чи Женеві. Пропозиція Кремля щодо Об'єднаних Арабських Еміратів не сподобалася Вашингтону через потребу вдруге за останній час продумувати поїздку Трампа на Близький Схід.

Двоє американських чиновників підтвердили виданню ABC News, що у середу, 13 серпня, президент США Дональд Трамп проведе в режимі відеоконференції зустріч із Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами.

До віртуальної зустрічі долучиться також віцепрезидент Джей Ді Венс, який нещодавно заявив, що не вважає доцільним організовувати особисті окремі перемовини Президента України з кремлівським диктатором Путіним.

Наразі участь української сторони у саміті Трампа та Путіна, який 15 серпня прийматиме місто Анкоридж у штаті Аляска, все ще не планується. Проте журналісти ABC News отримали від людини в оточенні Зеленського натяк, що ситуація "дуже мінлива".

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо прокоментував майбутню зустріч Дональда Трампа та Путіна в місті Анкоридж, штат Аляска.

Як пише Укрінформ, очільник американської дипломатії не погодився з тезою про те, що особисті переговори з кремлівським диктатором є поступкою з боку чинної адміністрації США. За словами Рубіо, не варто говорити, що Путін здобув певну перемогу, вийшовши завдяки зустрічі на Алясці з міжнародної ізоляції. Держсекретар наголошує, що ці перемовини "для з'ясування позицій та прийняття рішення, щоб отримати усі факти".

Рубіо додав, що президент Дональд Трамп "хоче подивитися цьому хлопцеві в очі". Рано чи пізно, на думку посадовця, усі дізнаються, чи мав такий підхід шанс стати успішним.

Тримаймося!