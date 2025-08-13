Рубіо: Зустріч на Алясці не є поступкою Путіну

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо прокоментував майбутню зустріч Дональда Трампа та Путіна в місті Анкоридж, штат Аляска.
Як пише Укрінформ, очільник американської дипломатії не погодився з тезою про те, що особисті переговори з кремлівським диктатором є поступкою з боку чинної адміністрації США.
За словами Рубіо, не варто говорити про те, що Путін здобув певну перемогу, вийшовши завдяки зустрічі на Алясці з міжнародної ізоляції. Держсекретар наголошує, що ці перемовини "для з'ясування позицій та прийняття рішення, щоб отримати усі факти".
Рубіо додав, що президент Дональд Трамп "хоче подивитися цьому хлопцеві в очі". Рано чи пізно, на думку посадовця, усі дізнаються, чи мав такий підхід шанс стати успішним.
- Президент України Володимир Зеленський вважає, що немає жодної ознаки готовності Росії до припинення війни.