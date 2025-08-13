РЖД у вогні
РЖД у вогні
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

Рубіо: Зустріч на Алясці не є поступкою Путіну

Президент США "хоче подивитися цьому хлопцеві в очі".

Рубіо: Зустріч на Алясці не є поступкою Путіну
Фото: EPA/UPG

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо прокоментував майбутню зустріч Дональда Трампа та Путіна в місті Анкоридж, штат Аляска.

Як пише Укрінформ, очільник американської дипломатії не погодився з тезою про те, що особисті переговори з кремлівським диктатором є поступкою з боку чинної адміністрації США.

За словами Рубіо, не варто говорити про те, що Путін здобув певну перемогу, вийшовши завдяки зустрічі на Алясці з міжнародної ізоляції. Держсекретар наголошує, що ці перемовини "для з'ясування позицій та прийняття рішення, щоб отримати усі факти".

Рубіо додав, що президент Дональд Трамп "хоче подивитися цьому хлопцеві в очі". Рано чи пізно, на думку посадовця, усі дізнаються, чи мав такий підхід шанс стати успішним.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies