РЖД у вогні
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Війна

На Сумщині російський дрон атакував цивільну автівку

Двоє жінок дістали поранення, але, на щастя, неважкі.

На Сумщині російський дрон атакував цивільну автівку
Ілюстративне фото
Фото: United24

На Сумщині на території Юнаківської громади вранці російські війська атакували цивільну автівку ударним дроном – постраждали дві людини.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Вранці на території Юнаківської громади ворог атакував цивільну автівку ударним дроном. У машині перебували четверо людей. Двоє жінок отримали поранення, але, на щастя, неважкі. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує", - написав він у Telegram. 

Голова ОВА закликав мешканців не наражати себе на небезпеку та обмежити перебування на прикордонних територіях, де ворог постійно атакує цивільних.

Упродовж минулої доби російські війська понад 50 разів атакували Сумщину із РСЗВ, КАБами та дронами. Поранений чоловік. 
