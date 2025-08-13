На Сумщині російський дрон атакував цивільну автівку

Двоє жінок дістали поранення, але, на щастя, неважкі.

На Сумщині на території Юнаківської громади вранці російські війська атакували цивільну автівку ударним дроном – постраждали дві людини.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Вранці на території Юнаківської громади ворог атакував цивільну автівку ударним дроном. У машині перебували четверо людей. Двоє жінок отримали поранення, але, на щастя, неважкі. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує", - написав він у Telegram.

Голова ОВА закликав мешканців не наражати себе на небезпеку та обмежити перебування на прикордонних територіях, де ворог постійно атакує цивільних.

Упродовж минулої доби російські війська понад 50 разів атакували Сумщину із РСЗВ, КАБами та дронами. Поранений чоловік.