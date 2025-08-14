ООН: У липні кількість цивільних жертв та постраждалих була найбільшою з весни 2022 року

Найбільший приріст загиблих та поранених пов'язаний з російськими авіабомбами.

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні оприлюднила звіт, відповідно до якого липень 2025 року став найкривавішим місяцем для цивільного населення за понад три роки.

Внаслідок російських ударів зафіксовано 286 загиблих та 1388 поранених серед мирного населення. Це найбільший показник з травня 2022 року, коли загальна кількість жертв та постраждалих становила понад 1700 осіб.

Порівняно з липнем минулого року, число травмованих та загиблих зросло майже на 25%. Найбільший приріст пов'язаний із застосуванням ворогом авіаційних бомб. Водночас трохи зменшилася кількість жертв від ракет дальнього радіусу дії.

98% жертв серед цивільного населення зафіксовано на підконтрольних уряду України територіях. Випадки травмування та загибелі мирних українців сталися у 18 областях та Києві.