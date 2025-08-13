Спротив: росіяни почали "перевиховувати" українських бібліотекарів на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях росіяни почали "ідеологічну обробку" українських бібліотекарів.
Про це інформує Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях України росія почала ідеологічну обробку шкільних бібліотекарів. Після вилучення й знищення українських книжок, кремль прагне змінити й самих працівників, нав’язуючи проросійські стандарти та "правильний" добір літератури", — кажуть у спротиві.
Зокрема, на платформі "знаніє.акадємія" росіяни запустили курс "Сучасна шкільна бібліотека: нові виклики та можливості". Так званий "курс" вчить проводити книжкові клуби та заходи виключно у російському наративі, формуючи у дітей лояльність до окупантів.
У спротиві наголошують, це ще один крок до знищення української ідентичності та асиміляції молоді.
