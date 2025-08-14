РЖД у вогні
Війна

Синєгубов: у Куп’янську залишається менше тисячі жителів

Місяць тому там перебували 1200-1300 людей.

Фото: Суспільне Харків

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію в Куп’янську.

“Якщо місяць тому, за нашою інформацією, там перебували 1200-1300 людей, то зараз - 991 людина”, - розповів Синєгубов.

Він повідомив, що і на правому, і на лівому березі немає централізованого водопостачання. Через це, де можливо, ОВА забезпечує підвезення води. 

Також немає електро-, газопостачання, критична інфраструктура має критичні пошкодження. Відновлювати її можливості немає, тому що росіяни атакують FPV-дронами цивільних, ремонтні бригади, підрозділи ДСНС та поліції.
