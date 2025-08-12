Головне за вівторок, 12 серпня: понад 130 боєзіткнень, ситуація на Добропільському напрямку, авіаудар по Костянтинівці

Бойові дії на Донеччині, 133 бойових зіткнення, ворожі обстріли, зустріч Президента Зеленського з журналістами, запуск Starlink Direct to Cell. Яким запам’ятається 1266-й день повномасштабної війни.

На Сумщині Сили оборони звільнили 6 із 18 окупованих росіянами населених пунктів, в двох точках вийшли на кордон з РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав сьогодні на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

«Сумщина. Там було у нас 18 точок – окупованих сіл або важливих точок. Шість звільнено. Тобто ми просуваємося вперед. Це хороші новини. У двох точках вийшли на кордон з Російською Федерацією. Я думаю, що там більш-менш позитив», - повідомив глава держави.

За словами президента, також «зачистили ще 900 метрів на Сумщині біля кількох пунктів до кордону». В Луганській області Сили оборони України просунулися на один кілометр вглиб позицій противника.

Інші заяви Президента Зеленського – в наших новинах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 12 серпня відбулося 133 бойові зіткнення.

Від початку доби найбільша кількість боєзіткнень (35) - на Покровському напрямку.

Також активні бойові дії тривали на Новопавлівському напрямку (22 ворожих штурми).

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 12 серпня – в новині.

Генштаб також повідомляє, що Сили оборони вживають заходів, аби зупинити просування російських окупаційних військ на Добропільському та Покровському напрямках.

Захисники України ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил ворога. Так лише на Покровському напрямку росіяни зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу.

"Щоб проникнути в глибину нашої оборони, російські загарбники діють зухвало. Не зважаючи на втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через наші оборонні порядки. Зокрема, декілька малочисельних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь. Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту диверсанти потай проникали у населені пункти - Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що деякі з таких груп вже знищені, решта - в процесі знищення.

Більше інформації – в новині.

У Костянтинівці Донецької області унаслідок ворожого авіаудару керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 загинули двоє мирних жителів. Люди отримали поранення, несумісні з життям, перебуваючи у власних оселях, повідомив начальник МВА Костянтинівки Сергій Горбунов.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вісім фасадів приватних будинків. У місці влучання спостерігаються значні руйнування.

Начальник МВА закликав мешканців громади, за можливості, евакуюватися до безпечніших регіонів країни.

У ніч з 9 на 10 серпня 2025 року підрозділами Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних Сил України знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 «Скала-М» в населеному пункті Абрикосівка в Криму, повідомляють Сили спецоперацій.

«Скала-М» — це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості детекції повітряних цілей. Він призначений для контролю повітряного руху у небі — зокрема, на маршрутах і в підходових зонах, що робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом. Радіус дії радара до 350 км.

Як зазначають у ССО, знищення зазначеного радара суттєво послабить застосування противником авіації, яку окупанти використовують для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців.

Україна стала однією з перших країн світу, де запускають технологію супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell, повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Технологія дозволяє надсилати та отримувати SMS навіть без покриття мобільної мережі, використовуючи звичайний 4G-смартфон із SIM- чи eSIM-карткою. Вона не потребує додаткового обладнання. Головна умова роботи — пряма видимість неба. Це дає змогу залишатися на зв’язку у віддалених регіонах, у горах, під час негоди, аварій мобільної мережі чи знеструмлень.

Федоров зауважив, що Україна впроваджує Direct to Cell одночасно зі США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією. Наразі технологія перебуває на етапі бета-тестування, а офіційний запуск запланований на осінь 2025 року.

Подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!