Сили спеціальних операцій знищили потужний радар «Скала-М» в Криму

Радіус дії радара «Скала-М» – до 350 км. Його знищення суттєво послабить застосування противником авіації.

Сили спеціальних операцій знищили потужний радар «Скала-М» в Криму
Фото: ССО

У ніч з 9 на 10 серпня 2025 року підрозділами Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних Сил України знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 «Скала-М» в населеному пункті Абрикосівка в Криму, повідомляють Сили спецоперацій. 

«Скала-М» — це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості детекції повітряних цілей. Він призначений для контролю повітряного руху у небі — зокрема, на маршрутах і в підходових зонах, що робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом. Радіус дії радара до 350 км.

Як зазначають у ССО, знищення зазначеного радара суттєво послабить застосування противником авіації, яку окупанти використовують для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців.
