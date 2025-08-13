Росія вдарила по Комишанах Херсонського району, загинув чоловік

Ворог скинув вибухівку з БпЛА на 64-річного чоловіка.

Російська армія вдарила безпілотником по селищу Комишани Херсонського району, загинув чоловік.

Про це повідомив очільник військової обласної адміністрації Олександр Прокудін.

“Близько 10:30 російські окупанти вбили з дрона жителя Комишан”, ‒ написав він у телеграмі.

Ворог скинув вибухівку з БпЛА на 64-річного чоловіка. Він дістав поранення, несумісні з життям.

“Мої співчуття рідним і близьким загиблого”, ‒ додав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що через російські удари у передмісті Херсона виникли пожежі: горіли житлові будинки, нежитлова споруда, автомобілі та сухостою.