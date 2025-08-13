Укрзалізниця за тиждень заблокувала 271 акаунт перекупників квитків

Загалом з березня заблоковано вже 3806 акаунтів користувачів, які здійснювали підозрілу активність у застосунку.

Укрзалізниця посилила контроль онлайн-купівель квитків і заблокувала 271 акаунт клієнта, які масово скуповували квитки або маніпулювали застосунком.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що користувачі цих акаунтів намагались використовувати застосунок УЗ для інших цілей, а саме:

створювали багато різних повʼязаних акаунтів та купували з них невелику кількість квитків, щоб обійти блокування,

намагались утримувати квитки, не переходячи до етапу оплати (вочевидь, очікуючи на “замовлення”),

купували багато квитків на різні прізвища та вчиняли інші дії, які були “спіймані” антифрод-системою.

За аналогією фінанустанов Укрзалізниця посилила ідентифікацію клієнтів та розгорнула систему моніторингу за діями користувачів під час користування онлайн-сервісами. Зокрема, оцінюється не лише кількість придбаних квитків, наявність різних прізвищ у квитках, але й дії, які вчиняються в системі, щоб “утримувати” квитки (цим зловживають квиткові спекулянти).

"Так, за минулий тиждень з 4 по 10 серпня моніторингова система Укрзалізниці ідентифікувала та заблокувала 271 підозрілий акаунт. Загалом з березня маємо вже 3806 заблокованих акаунтів користувачів, які здійснювали підозрілу активність", - зазначили в УЗ.

Крім кількості придбаних квитків на різні прізвища, підставою для блокування облікового запису може стати:

Надмірна кількість резервацій: один акаунт системно блокує місця для оплати на 15 хвилин, але саму оплату не здійснює.

Надмірна кількість пошукових запитів за конкретним напрямом або хаотичні запити: акаунт перевантажує систему постійними пошуками квитків. Часто так працюють бот-акаунти - тож, такі дії блокуються моментально.

Кількість акаунтів, привʼязаних до однієї банківської картки (іноді до різних акаунтів може бути привʼязана одна банківська картка, щоби “приховати” квиткові спекуляції), а також яка електронна пошта використовувалась для їх отримання, на які конкретно напрямки купувались квитки, тощо.

В УЗ також назвали деякі показовві приклади, яких користувачів було заблоковано:

Користувача, який створював акаунт, купував квитки на різні прізвища, потім видаляв акаунт і створював новий, щоб обійти антифрод-систему. Загалом цей користувач створив 8 повʼязаних акаунтів, всі вони наразі заблоковані.

18 одночасно існуючих повʼязаних акаунтів, які належали одному користувачу та створених для обходу блокування на придбання великої кількості квитків.

Акаунт, створений 2 серпня, з якого користувач намагався 134 рази бронювати квитки на 15 хвилин і жодного разу не оплатив квиток.

Користувача, який придбав більше 200 квитків через застосунок та намагався виправдати свою діяльність тим, що нібито організовує поїздки для дитячих груп та допомагає обласним адміністраціям. УЗ звернулася до відповідних установ, щоб перевірити це. Виявилося, що жодної взаємодії “благодійника” з офіційними установами не було.

В УЗ нагадали, що для клієнтів, які справді організовують групові поїздки, є спеціальний сервіс для оформлення квитків - https://services.uz.gov.ua/.