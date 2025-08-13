Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
РЖД у вогні
РЖД у вогні
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ГоловнаСуспільствоВійна

Шмигаль обговорив із главою Rheinmetall завод в Україні, швидкість будівництва якого викликала нарікання у німецької сторони

Міністр оборони України відзначив “зразкову співпрацю” з компанією.

Шмигаль обговорив із главою Rheinmetall завод в Україні, швидкість будівництва якого викликала нарікання у німецької сторони
Денис Шмигаль
Фото: Міноборони

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що провів розмову з Арміном Паппергером, керівником Rheinmetall Group. 

“Це наш давній і важливий партнер. Маємо зразкову співпрацю в трьох напрямках: бронетехніка, боєприпаси, системи ППО”, – повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що у фокусі зараз розвиток спільних проєктів в Україні, зокрема будівництво заводу з виробництва артилерійських снарядів. 

Сторони проговорили ключові етапи та робочі питання. 

“Рухаємося за планом. Визначив покращену механіку координації. Працюємо разом чітко і швидко. Цінуємо нашу співпрацю”, – написав Шмигаль.

Він зазначив, що українська сторона залучає оборонні компанії з усього світу до створення виробництв і R&D центрів в Україні. 

Нагадаємо, що нещодавно генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що темпи будівництва заводу боєприпасів в Україні просуваються не так швидко, як би хотілося через “дуже високий” рівень бюрократії.
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies