Шмигаль обговорив із главою Rheinmetall завод в Україні, швидкість будівництва якого викликала нарікання у німецької сторони

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що провів розмову з Арміном Паппергером, керівником Rheinmetall Group.

“Це наш давній і важливий партнер. Маємо зразкову співпрацю в трьох напрямках: бронетехніка, боєприпаси, системи ППО”, – повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що у фокусі зараз розвиток спільних проєктів в Україні, зокрема будівництво заводу з виробництва артилерійських снарядів.

Сторони проговорили ключові етапи та робочі питання.

“Рухаємося за планом. Визначив покращену механіку координації. Працюємо разом чітко і швидко. Цінуємо нашу співпрацю”, – написав Шмигаль.

Він зазначив, що українська сторона залучає оборонні компанії з усього світу до створення виробництв і R&D центрів в Україні.

Нагадаємо, що нещодавно генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що темпи будівництва заводу боєприпасів в Україні просуваються не так швидко, як би хотілося через “дуже високий” рівень бюрократії.