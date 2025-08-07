Дрони ГУР уразили десантний катер та інші ворожі цілі у Криму

Дрони спецпідрозділу Головного управління розвідки МО України "Примари" уразили ворожі цілі у тимчасово окупованому Криму, зокрема десантний катер, РЛС та базу ППО.
"Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває ― ухиляючись від ракет загарбників, бойові дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру проекту 02510 "БК-16", – повідомили у розвідці і додали, що дрони також спалили:
- РЛС "Нєбо-СВУ";
- РЛС "Подльот К-1";
- РЛС 96Л6Е.
Після серйозних втрат об’єктів ППО на півострові, завданих, зокрема, "Примарами" ГУР, російські окупанти в Криму почали ховати свої дороговартісні військові об’єкти в купольні конструкції.
Ще один з таких куполів спецпризначенці воєнної розвідки уразили на Ай-Петрі, де росіяни розташували базу ППО 3-го радіотехнічного полку (в/ч85683-А).
- Нещодавно безпілотники СБУ вразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки в окупованому РФ Криму. Один літак знищено повністю.