Дрони ГУР уразили десантний катер та інші ворожі цілі у Криму

Уражені ворожі РЛС та база ППО на Ай-Петрі.

Дрони спецпідрозділу Головного управління розвідки МО України "Примари" уразили ворожі цілі у тимчасово окупованому Криму, зокрема десантний катер, РЛС та базу ППО.

"Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває ― ухиляючись від ракет загарбників, бойові дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру проекту 02510 "БК-16", – повідомили у розвідці і додали, що дрони також спалили:

РЛС "Нєбо-СВУ";

РЛС "Подльот К-1";

РЛС 96Л6Е.

Після серйозних втрат об’єктів ППО на півострові, завданих, зокрема, "Примарами" ГУР, російські окупанти в Криму почали ховати свої дороговартісні військові об’єкти в купольні конструкції.

Ще один з таких куполів спецпризначенці воєнної розвідки уразили на Ай-Петрі, де росіяни розташували базу ППО 3-го радіотехнічного полку (в/ч85683-А).