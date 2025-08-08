УЗ призначила два додаткових поїзда з Києва до Івано-Франківська

Укрзалізниця призначила ще два поїзди з Києва до Івано-Франківська
Про це повідомила пресслужба УЗ.
"Навіть у розпал літнього ажіотажу знаходимо можливості для збільшення кількості місць: призначаємо ще два поїзди з Києва до Івано-Франківська, завдяки яким пасажири отримають 1028 додаткових місць щодоби в обидва боки", - йдеться в повідомленні.
Так із 19 серпня курсуватиме новий денний поїзд №751/752 Київ — Івано-Франківськ, сформований з сидячих вагонів-трансформерів 1-го та 2-го класу.
Графік руху: щоденно, окрім середи:
№751/752 Київ → Івано-Франківськ
- Відправлення з Києва: 08:27
- Зупинка у Львові: 15:01–15:20
- Прибуття до Франківська: 17:20
№752/751 Івано-Франківськ → Київ
- Відправлення з Франківська: 09:30
- Зупинка у Львові: 11:30–11:50
- Прибуття до Києва: 18:38
"Зверніть увагу: з 25 серпня по 4 вересня прибуття до Києва — о 18:04", - зазначили в УЗ.