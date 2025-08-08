У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
УЗ призначила два додаткових поїзда з Києва до Івано-Франківська

Пасажири отримають 1028 додаткових місць щодоби в обидва боки.

УЗ призначила два додаткових поїзда з Києва до Івано-Франківська
Ілюстративне фото
Фото: Міністерство інфраструктури України

Укрзалізниця призначила ще два поїзди з Києва до Івано-Франківська

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Навіть у розпал літнього ажіотажу знаходимо можливості для збільшення кількості місць: призначаємо ще два поїзди з Києва до Івано-Франківська, завдяки яким пасажири отримають 1028 додаткових місць щодоби в обидва боки", - йдеться в повідомленні.

Так із 19 серпня курсуватиме новий денний поїзд №751/752 Київ — Івано-Франківськ, сформований з сидячих вагонів-трансформерів 1-го та 2-го класу. 

Графік руху: щоденно, окрім середи:

№751/752 Київ → Івано-Франківськ

  • Відправлення з Києва: 08:27
  •  Зупинка у Львові: 15:01–15:20
  •  Прибуття до Франківська: 17:20

 №752/751 Івано-Франківськ → Київ

  •  Відправлення з Франківська: 09:30
  •  Зупинка у Львові: 11:30–11:50
  •  Прибуття до Києва: 18:38

 "Зверніть увагу: з 25 серпня по 4 вересня прибуття до Києва — о 18:04", - зазначили в УЗ.
﻿
