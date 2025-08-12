У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Через російський авіаудар у Костянтинівці загинули двоє людей

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вісім фасадів приватних будинків. 

Через російський авіаудар у Костянтинівці загинули двоє людей
Костянтинівка, ілюстративне фото
Фото: Донецька ОВА

Сьогодні, 12 серпня, у Костянтинівці Донецької області унаслідо російського авіаудару загинули двоє людей.

Про це повідомив начальник МВА Костянтинівки Сергій Горбунов.

"Сьогодні внаслідок ворожого авіаудару керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 загинули двоє мирних жителів. Люди отримали поранення, несумісні з життям, перебуваючи у власних оселях", – написав він у фейбуці.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вісім фасадів приватних будинків. У місці влучання спостерігаються значні руйнування.

"Закликаємо мешканців громади дотримуватися заходів безпеки та, за можливості, евакуюватися до безпечніших регіонів країни", – зазначив він. 

  • На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 13 отримали поранення.
