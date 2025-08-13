​Зранку росіяни обстріляли з артилерії Чорнобаївку на Херсонщині, загинула жінка

За минулу добу через російську агресію загинули дві людини, ще 4 - дістали поранення.

Зранку російські окупанти вкрили артилерійським вогнем Чорнобаївку на Херсонщині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок атаки знищено житловий будинок. З-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої жінки 1964 року народження.

Пошкоджено також декілька сусідніх осель: потрощено дахи, фасади та вибито шибки.

Прокудін також раніше повідомив, що за минулу добу через російську агресію одна людина загинула, ще 4 - дістали поранення.

Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаційними ударами перебували Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Бургунка, Веселе, Дніпровське, Дудчани, Зеленівка, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Комишани, Костирка, Крупиця, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Молодіжне, Монастирське, Нововоронцовка, Одрадокам’янка, Олександрівка, Понятівка, Придніпровське, Республіканець, Садове, Софіївка, Станіслав, Тягинка, Томарине, Українка, Урожайне, Червовий Маяк, Черешеньки, Чорнобаївка, Широка Балка, Шляхове та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу та приватні автомобілі й гараж.