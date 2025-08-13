10 років за ґратами проведе автомеханік із Києва, який підпалив два військових авто та відділення Укрпошти

У погоні за "легкими" грошима чоловік погодився на співпрацю зі спецслужбами РФ та вчинив серію підпалів

10 років за ґратами проведе чоловік, який у Києві підпалив два військових автомобіля та відділення Укрпошти. Викрили зловмисника у грудні минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Фігурант - 41-річний місцевий мешканець, який у столиці працював автомеханіком. У погоні за "легкими" грошима чоловік погодився на співпрацю зі спецслужбами РФ та вчинив серію підпалів.

"У якості запалювальної суміші киянин використовував паливо з транспортних засобів, які проходили у нього техобслуговування, і яке він непомітно для власників автівок зливав. Після погодження цілі з куратором він підпалив два авто, що належали військовослужбовцям, та відділення Укрпошти", - йдеться в повідомленні.

Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали палія та оголосили йому про підозру. Нині Голосіївський суд столиці визнав чоловіка винним за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113 - диверсія, вчинена в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України – умисне знищення майна.

За скоєне палію призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі років з конфіскацією майна.