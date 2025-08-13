Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Суспільство

10 років за ґратами проведе автомеханік із Києва, який підпалив два військових авто та відділення Укрпошти

У погоні за "легкими" грошима чоловік погодився на співпрацю зі спецслужбами РФ та вчинив серію підпалів

10 років за ґратами проведе автомеханік із Києва, який підпалив два військових авто та відділення Укрпошти
Фото: Нацполіція

10 років за ґратами проведе чоловік, який у Києві підпалив два військових автомобіля та відділення Укрпошти. Викрили зловмисника у грудні минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Фігурант - 41-річний місцевий мешканець, який у столиці працював автомеханіком. У погоні за "легкими" грошима чоловік погодився на співпрацю зі спецслужбами РФ та вчинив серію підпалів.

"У якості запалювальної суміші киянин використовував паливо з транспортних засобів, які проходили у нього техобслуговування, і яке він непомітно для власників автівок зливав. Після погодження цілі з куратором він підпалив два авто, що належали військовослужбовцям, та відділення Укрпошти", - йдеться в повідомленні.

Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали палія та оголосили йому про підозру. Нині Голосіївський суд столиці визнав чоловіка винним за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113 - диверсія, вчинена в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України – умисне знищення майна.

За скоєне палію призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі років з конфіскацією майна. 

Фото: Нацполіція
