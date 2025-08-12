«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Суспільство

Мешканця Київщини підозрюють у зберіганні боєприпасів та вирощуванні коноплі

Також, за даними поліції, чоловік зберігав канабіс.

На ділянці у чоловіка виявлено 343 кущі коноплі
Фото: Поліція Київщини

Співробітники поліції підозрюють 51-річного мешканця Київської області в тому, що той зберігав наркотики, боєприпаси, а також вирощував коноплю.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Житель Київської області за місцем свого проживання зберігав вибухонебезпечні предмети, канабіс та незаконно вирощував коноплі”, - розповіли в поліції. 

В результаті обшуку у багажному відділенні автомобіля чоловіка виявили три корпуси ручних гранат РГД-5, два підривачі УЗРГМ-2 та 300 набоїв калібру 5,45. Також у нього на ділянці виявлено 343 кущі коноплі та близько 10 кілограмів канабісу.

Вилучене направлене для проведення експертиз.

Поліцейські затримали підозрюваного, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
