Мешканця Київщини підозрюють у зберіганні боєприпасів та вирощуванні коноплі

Також, за даними поліції, чоловік зберігав канабіс.

На ділянці у чоловіка виявлено 343 кущі коноплі

Співробітники поліції підозрюють 51-річного мешканця Київської області в тому, що той зберігав наркотики, боєприпаси, а також вирощував коноплю.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Житель Київської області за місцем свого проживання зберігав вибухонебезпечні предмети, канабіс та незаконно вирощував коноплі”, - розповіли в поліції.

В результаті обшуку у багажному відділенні автомобіля чоловіка виявили три корпуси ручних гранат РГД-5, два підривачі УЗРГМ-2 та 300 набоїв калібру 5,45. Також у нього на ділянці виявлено 343 кущі коноплі та близько 10 кілограмів канабісу.

Вилучене направлене для проведення експертиз.

Поліцейські затримали підозрюваного, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.