Мешканця Київщини підозрюють у зберіганні боєприпасів та вирощуванні коноплі

Співробітники поліції підозрюють 51-річного мешканця Київської області в тому, що той зберігав наркотики, боєприпаси, а також вирощував коноплю.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.
“Житель Київської області за місцем свого проживання зберігав вибухонебезпечні предмети, канабіс та незаконно вирощував коноплі”, - розповіли в поліції.
В результаті обшуку у багажному відділенні автомобіля чоловіка виявили три корпуси ручних гранат РГД-5, два підривачі УЗРГМ-2 та 300 набоїв калібру 5,45. Також у нього на ділянці виявлено 343 кущі коноплі та близько 10 кілограмів канабісу.
Вилучене направлене для проведення експертиз.
Поліцейські затримали підозрюваного, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.