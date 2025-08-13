РЖД у вогні
Малюк: СБУ уразила понад 200 об'єктів у глибокому тилу РФ

Зокрема, СБУ вдарила по ворожому складу з боєприпасами в населеному пункті Торопець. 

Малюк: СБУ уразила понад 200 об'єктів у глибокому тилу РФ
Василь Малюк
Фото: СБУ

Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк розповів про далекобійні удари Служби Безпеки у глибокому тилу РФ. 

“Ми передусім думаємо, як правильно спрацювати в інтересах фронту і підтримати солдата, який перебуває на передовій позиції. Ми вже уразили понад 200 об’єктів РФ в їхньому глибокому тилу: це військово-промисловий комплекс, логістика, командні пункти. Ми б'ємо також нафтовидобувну і переробну галузь, яка живить їхнє міністерство оборони брудними рублями”, – зазначив Василь Малюк.

Зокрема, СБУ вдарила по ворожому складу з боєприпасами в населеному пункті Торопець. Тоді під час однієї операції було знищено половину всіх запасів 120-мм мін армії РФ.

“Там було 160 тисяч тонн ворожих боєприпасів, половина всіх запасів 120-ї міни. Це був мегауспіх! Ми спрацювали 120-ма дронами, а ще 20 дронів запускали разом із нами інші підрозділи Сил оборони”, – зазначив голова СБУ.
﻿
