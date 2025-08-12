Ворог завдав ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ. Є загиблий і поранені

Група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів під час переміщення в укриття.

У ніч на 12 серпня ворог завдав ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ. Відомо про одного загиблого та 11 поранених.

Про це інформує пресслужба Сухопутних військ у телеграмі.

"Сьогодні вночі російські війська здійснили ракетний удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оповіщення особового складу здійснили належним чином одразу після сигналу тривоги. Але, попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів.

Відомо про одного загиблого та 11-х поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надають медичну допомогу.

"Командування Сухопутних військ Збройних Сил України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", – зазначили у пресслужбі.

Також там додали, що з метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. також вживають додаткових заходів безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога.