​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
РЖД у вогні
РЖД у вогні
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог завдав ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ. Є загиблий і поранені

Група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів під час переміщення в укриття. 

Ворог завдав ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ. Є загиблий і поранені
Фото: телеграм-канал Сухопутних військ

У ніч на 12 серпня ворог завдав ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ. Відомо про одного загиблого та 11 поранених.

Про це інформує пресслужба Сухопутних військ у телеграмі. 

"Сьогодні вночі російські війська здійснили ракетний удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України", – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що оповіщення особового складу здійснили належним чином одразу після сигналу тривоги.  Але, попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів. 

Відомо про одного загиблого та 11-х поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надають медичну допомогу. 

"Командування Сухопутних військ Збройних Сил України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", – зазначили у пресслужбі. 

Також там додали, що з метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. також вживають додаткових заходів безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога.

  • 1 червня російські війська завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Тоді загинули 12 військовослужбовців і понад 60 отримали пораненя.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies