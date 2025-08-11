У Харківській області внаслідок обстрілів одна людина загинула. Постраждали – п'ятеро

Упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 5 людей, зокрема дитина.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Куп'янську постраждав 18-річний чоловік, а у селищі Куп'янськ-Вузловий Куп'янської громади чоловік загинув. Там постраждали 49-річна і 57-річна жінки. У с. Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 67-річна жінка, і у с. Піщане – 15-річний хлопець.

Внаслідок вибуху невідомого предмету в Куп'янську постраждав 64-річний чоловік.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння, зокрема 2 fpv-дрони та один БпЛА «Молнія».

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Цупівка).

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська відбили чотири атаки ворога в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Радьківки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.