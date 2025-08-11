Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харківській області внаслідок обстрілів одна людина загинула. Постраждали – п'ятеро

Серед постраждалих є дитина. 

У Харківській області внаслідок обстрілів одна людина загинула. Постраждали – п'ятеро
Наслідки російського обстрілу, ілюстративне фото
Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 5 людей, зокрема дитина.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Куп'янську постраждав 18-річний чоловік, а у селищі Куп'янськ-Вузловий Куп'янської громади чоловік загинув. Там постраждали 49-річна і 57-річна жінки. У с. Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 67-річна жінка, і у с. Піщане – 15-річний хлопець. 

Внаслідок вибуху невідомого предмету в Куп'янську постраждав 64-річний чоловік. 

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння, зокрема 2 fpv-дрони та один БпЛА «Молнія».

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Цупівка).

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська відбили чотири атаки ворога в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Радьківки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.
Теми: , ,
