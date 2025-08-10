На Харківщині внаслідок російських атак загинула людина, ще четверо поранені

У Харківській області в неділю, 10 серпня, внаслідок російських обстрілів загинув цивільний, ще четверо людей поранені.

Про це повідомила обласна поліція.

За даними правоохоронців, близько 12:00 російські війська обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий. Внаслідок атаки загинув 62-річний чоловік, дві жінки зазнали поранень.

Близько 13:10 окупанти спрямували ударний безпілотник по селищу Козача Лопань. Вибухові поранення дістала місцева мешканка 1957 року народження, її доправили у лікарню.

У Купʼянську 64-річний чоловік наступив на невідомий вибуховий пристрій. З травмами потерпілого доправили до медичного закладу Харкова.

"За фактом воєнних злочинів слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", - зазначили в Нацполіції.