На Харківщині внаслідок російських атак загинула людина, ще четверо поранені

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом воєнних злочинів. 

На Харківщині внаслідок російських атак загинула людина, ще четверо поранені
Наслідки російської атаки (архівне фото)
Фото: ДСНС

У Харківській області в неділю, 10 серпня, внаслідок російських обстрілів загинув цивільний, ще четверо людей поранені.

Про це повідомила обласна поліція. 

За даними правоохоронців, близько 12:00 російські війська обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий. Внаслідок атаки загинув 62-річний чоловік, дві жінки зазнали поранень.

Близько 13:10 окупанти спрямували ударний безпілотник по селищу Козача Лопань. Вибухові поранення дістала місцева мешканка 1957 року народження, її доправили у лікарню.

У Купʼянську 64-річний чоловік наступив на невідомий вибуховий пристрій. З травмами потерпілого доправили до медичного закладу Харкова.

"За фактом воєнних злочинів слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", - зазначили в Нацполіції.
