Війна

Кібери ГУР атакували одного з найбільших постачальників інтернет-послуг для силових структур РФ, — джерела

Також кіберфахівці ГУР "витрусили" гаманці в особистому кабінеті компанії на суму $1 млн 300 тисяч.

Кібери ГУР атакували одного з найбільших постачальників інтернет-послуг для силових структур РФ, — джерела
Фото: джерела ГУР

Кіберфахівці ГУР атакували одного з найбільших приватних постачальників інтернет-послуг для російських силових відомств.

Про це LB.ua поінформували джерела у військовій розвідці.

Кіберфахівці ГУР МО атакували ІТ-інфраструктуру РФ: під ударом опинилася група компаній "Філанко", яка є одним із найбільших надавачів послуг інтернету та хостингу і забезпечує понад 20 тисяч клієнтів, зокрема "Білайн", МГТС, 24тв та силові структури РФ. 

Фото: джерела ГУР

Внаслідок атаки було виведено з ладу 600 віртуальних машин, 24 гіпервізори, знищено 800 терабайт даних, 11 фізичних серверів, 74 разбері для віддаленого моніторингу даних з дата-центру та 12 терабайт даних з сенсорів, пʼять фізичних серверів в офісі та 5 терабайт даних на них.

Фото: джерела ГУР

Окрім цього виведено з ладу 3100 пристроїв комутаційного обладнання, з них 37 сервісних маршрутизаторів, маршрутизаторів ядра і границі мережі. 

Крім того кіберфахівці української розвідки "витрусили" гаманці в особистому кабінеті компанії на суму 1 млн 300 тисяч доларів США. А також здійснили дефейс сайту з продажу "тривожних валізок" для силових структур РФ, опублікувавши на головній сторінці ресурсу фото знищених російських окупантів в Україні.
