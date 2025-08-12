Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
​Заступник Кличка Прокопів повідомив, що з нього зняли електронний браслет і скасували домашній арешт

Посадовця підозрюють в організації схеми переправлення військовозобов'язаних через держкордон.

​Заступник Кличка Прокопів повідомив, що з нього зняли електронний браслет і скасували домашній арешт
Фото: eurosolidarity.org

Заступник голови КМДА і мера Києва Володимир Прокопів повідомив, що суд вирішив зняти з нього електронний браслет і відмінити цілодобовий домашній арешт.

"Сьогодні рішенням суду з мене зняли цілодобовий домашній арешт та електронний браслет, і це - гарна новина. Майже 4 місяці вдома із цією «штукою», не назвеш приємним періодом у житті, тим паче, що я не вчиняв жодних злочинів. Моя мета, щоб з мене зняли усі підозри та несправедливі звинувачення", - написав Прокопів у фейсбуці.

Фото: Володимир Прокопів/Facebook
  • 22 квітня Прокопіва відправили під цілодобовий домашній арешт. Суд також постановив, що він повинен носити засіб електронного стеження – браслет. 
  • За даними Служби безпеки, у 2022 році Прокопів сприяв виїзду не менше як 30 чоловіків за кордон під виглядом доставки гуманітарних вантажів. Сам він провину заперечує. Адвокат посадовця сказав, що з 31 людини лише одна людина не повернулася з-за кордону. 
  • Прокопів написав заяву на звільнення з посади ще торік у жовтні, після того, як журналісти Bihus info опублікували матеріал про можливе незаконне збагачення посадовця. Перше розслідування стосувалося набуття родичами посадовця великої кількості нерухомості в столиці. Ці купівлі припали саме на період роботи Прокопіва в Київраді і КМДА. 
  • Друга частина розслідування стосувалася того, як двоє друзів посадовця через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, які раніше належали місту.
  • Після цього голова КМДА Віталій Кличко відсторонив Прокопіва на період перевірки наведених фактів "правоохоронними та антикорупційними органами". Однак офіційно він поки не звільнений, і на сайті КМДА досі вказаний як заступник голови з самоврядних питань. 
Про файли cookies