​Заступник Кличка Прокопів повідомив, що з нього зняли електронний браслет і скасували домашній арешт

Заступник голови КМДА і мера Києва Володимир Прокопів повідомив, що суд вирішив зняти з нього електронний браслет і відмінити цілодобовий домашній арешт.

"Сьогодні рішенням суду з мене зняли цілодобовий домашній арешт та електронний браслет, і це - гарна новина. Майже 4 місяці вдома із цією «штукою», не назвеш приємним періодом у житті, тим паче, що я не вчиняв жодних злочинів. Моя мета, щоб з мене зняли усі підозри та несправедливі звинувачення", - написав Прокопів у фейсбуці.

Фото: Володимир Прокопів/Facebook електронний браслет

22 квітня Прокопіва відправили під цілодобовий домашній арешт. Суд також постановив, що він повинен носити засіб електронного стеження – браслет.

За даними Служби безпеки, у 2022 році Прокопів сприяв виїзду не менше як 30 чоловіків за кордон під виглядом доставки гуманітарних вантажів. Сам він провину заперечує. Адвокат посадовця сказав, що з 31 людини лише одна людина не повернулася з-за кордону.