Суспільство

На Львівщині за погрози журналісту особу засуджено до реального терміну покарання

Також суд стягнув з обвинуваченого 55 тис. грн матеріальної та 200 тис. грн моральної шкоди на користь потерпілого.

На Львівщині за погрози журналісту особу засуджено до реального терміну покарання
Фото: З відкритих джерел

За публічного обвинувачення прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури суд призначив 46-річному мешканцю Львівщини реальне покарання у вигляді 1 року позбавлення волі за перешкоджання законній професійній діяльності журналіста та погрозу йому насильством. 

У суді прокурори довели, що у 2021 році обвинувачений – брат працівника патрульної поліції, погрожував журналісту видання «Вибір – правозахисник Львівщини». Медійник виконував редакційне завдання, збираючи інформацію щодо дотримання поліцейськими вимог законодавства під час патрулювання Дрогобицького району. Засуджений вимагав припинити цю діяльність, відкрито залякуючи журналіста побиттям та вбивством.

Крім позбавлення волі, суд за доводами сторони обвинувачення призначив штраф 3 400 грн і стягнув з обвинуваченого 55 тис. грн матеріальної та 200 тис. грн моральної шкоди на користь потерпілого.
﻿
