З початку серпня поліція Києва розшукала 23 осіб, які переховувались від слідства

З початку серпня столичні оперативники розшукали 23-х зловмисників, які переховувалися від органів досудового розслідування та суду.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Одними із завдань правоохоронців є проведення заходів з розшуку осіб, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, а також з пошуку безвісно зниклих громадян. Відтак правоохоронці звітують про результати роботи упродовж місяця", - зазначається в повідомленні.

Так, завдяки роботі поліцейських карного розшуку впродовж місяця було викрито та затримано 23-х зловмисників, які переховувались від органів досудового розслідування, суду та установ виконання покарань. Серед скоєних ними правопорушень – розбої, підпали, грабежі, крадіжки та наркозлочини.

Крім того, правоохоронці розшукали 118 безвісно зниклих громадян, серед яких 23 дитини. Разом із тим, здійснювалися оперативно-розшукові заходи з виявлення та ідентифікації тіл загиблих – встановлено 15 осіб.