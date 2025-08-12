Керівник ГУР також проінспектував сили і засоби, залучені до оборони газовидобувних "вишок" у Чорному морі.

Керівник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов перевірив позиції бійців "Спецпідрозділу Тимура" на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі.

Про це повідомляє пресцентр ГУР Міноборони.

Буданов проінспектував сили і засоби, залучені до оборони акваторії, зокрема так званих “вишок”, які внаслідок успішних операцій ГУР та інших складових Сил оборони повернули під контроль України.

Фото: ГУР Буданов на Зміїному

Під час поїздки Буданов провів нараду з офіцерами щодо подальших дій в межах загальної стратегії, а також нагородив бійців. Також разом вони вшанували пам’ять воїнів, полеглих під час звільнення Зміїного.

"Честь бійцям ГУР та усіх Сил безпеки й оборони України! Наша дієва боротьба із агресором на морі, на землі і в небі довела усьому світові - згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога. Хто б що не говорив - лише від нас самих залежить майбутнє України. Боротьба триває", - сказав Буданов.

