Керівник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов перевірив позиції бійців "Спецпідрозділу Тимура" на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі.
Про це повідомляє пресцентр ГУР Міноборони.
Буданов проінспектував сили і засоби, залучені до оборони акваторії, зокрема так званих “вишок”, які внаслідок успішних операцій ГУР та інших складових Сил оборони повернули під контроль України.
Під час поїздки Буданов провів нараду з офіцерами щодо подальших дій в межах загальної стратегії, а також нагородив бійців. Також разом вони вшанували пам’ять воїнів, полеглих під час звільнення Зміїного.
"Честь бійцям ГУР та усіх Сил безпеки й оборони України! Наша дієва боротьба із агресором на морі, на землі і в небі довела усьому світові - згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога. Хто б що не говорив - лише від нас самих залежить майбутнє України. Боротьба триває", - сказав Буданов.
- Російські окупанти захопили Зміїний 24 лютого 2022 року. Вони намагались схилити українських захисників, які перебували на острові, до співпраці та обіцяли їм високі зарплати. Захисники рекомендували російському військовому кораблю піти за відомою адресою. Українців взяли в полон.
- Після захоплення ворог розмістив на острові свою техніку, зокрема – ракетні комплекси.
- У червні 2022 Сили оборони почали спецоперацію зі звільнення острова. 21 червня по ньому завдали удару із застосуванням різних сил та способів ураження. Росіяни позбулися зенітно-ракетного комплексу та радіолокаційної станції.
- Операція зі знищення окупантів і техніки продовжувалась, і повідомлення про знищення російських "Панцирь-С1" надходили від ЗСУ регулярно. 30 червня ОК "Південь" повідомило, що росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і залишили його.
- На початку липня 2022-го українські захисники підняли на острові прапор України.