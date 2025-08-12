Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
У пункті пропуску "Устилуг-Зосин" можливе ускладнення руху

Там замінюватимуть дорожнє покриття на смугах руху в напрямку виїзду з України. 

У пункті пропуску "Устилуг-Зосин", що у Волинській області, можливе ускладнення руху через ремонт дороги.

Як повідомили у ДПСУ, сьогодні, 12 серпня, працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області планують розпочати роботи щодо заміни дорожнього покриття на смугах руху в напрямку виїзду з України пункту пропуску "Устилуг".

Тому проїзд транспортних засобів через пункт пропуску здійснюватимуть у реверсному порядку. Це може призвести до сповільнення руху та накопичення автомобілів перед "Устилугом".

"Просимо громадян врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних поїздок та, за можливості, обирати для перетинання кордону інші пункти пропуску", – зазначили у ДПСУ. 

  • У липні стало відомо, що через ремонт моста через Тису частково зупинятимуть рух транспорту у пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієї".
