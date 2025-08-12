«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
На Одещині посадовець військової частини організував "дистанційну службу" підлеглим і забирав їхні виплати

 Лише за чотири місяці посадовець отримав майже 2,5 млн грн незаконних виплат.

Фото: ДБР

Працівники Держбюро розслідувань завершили розслідування щодо заступника командира військової частини з Одеської області, який разом зі спільниками допомагав військовослужбовцям ухилятися від служби.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Схема працювала так: військові залишалися вдома, але за документами перебували на службі й отримували повне грошове забезпечення. Банківські картки з зарплатою вони передавали організаторам, які знімали кошти й залишали собі.

За даними слідства, ділки оформили понад 20 "дистанційних" військових та привласнили до 20 млн грн. Лише за чотири місяці посадовець отримав майже 2,5 млн грн виплат.

У серпні 2024 року ДБР затримало заступника командира та чотирьох його підлеглих. Завдані державі збитки було повністю відшкодовано. 

Обвинуваченим інкримінують зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень та ухилення від несення військової служби (ч. 2 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України). Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Щодо військовослужбовців, які скористались "послугами", ведеться окреме розслідування щодо ухилення від несення військової служби. 
﻿
