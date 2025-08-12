Сибіга: Україна не розглядає територіальних поступок Росії

Україна не розглядає можливість територіальних поступок Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на пресконференції у Києві 12 серпня, пише «Інтерфакс-Україна».

За словами міністра, позиція держави ґрунтується на Конституції, статуті ООН та нормах міжнародного права, а метою є «справедливий, всеосяжний і сталий мир».

Сибіга порівняв підхід Кремля до вимог щодо України з політикою «Мюнхен-2», нагадавши про наслідки угоди 1938 року, коли великі держави погодилися на розчленування Чехословаччини. Він зазначив, що російський диктатор прагне відновити ялтинський світовий порядок із поділом сфер впливу, і закликав міжнародну спільноту протидіяти цьому «спільними мирними зусиллями і твердою реакцією».

Міністр також нагадав, що 11 серпня виповнилося п’ять місяців від моменту, коли Україна прийняла пропозицію президента США Дональда Трампа щодо беззастережного перемир’я. Він підкреслив, що Київ очікує від Росії чіткого підтвердження згоди на припинення бойових дій «у повітрі, на суші та морі», що, на його думку, відкриє шлях до досягнення справедливого миру.