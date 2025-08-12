«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Сибіга: Україна не розглядає територіальних поступок Росії

Міністр порівняв підхід Кремля до вимог щодо України з політикою «Мюнхен-2».

Сибіга: Україна не розглядає територіальних поступок Росії
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Україна не розглядає можливість територіальних поступок Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на пресконференції у Києві 12 серпня, пише «Інтерфакс-Україна»

За словами міністра, позиція держави ґрунтується на Конституції, статуті ООН та нормах міжнародного права, а метою є «справедливий, всеосяжний і сталий мир».

Сибіга порівняв підхід Кремля до вимог щодо України з політикою «Мюнхен-2», нагадавши про наслідки угоди 1938 року, коли великі держави погодилися на розчленування Чехословаччини. Він зазначив, що російський диктатор прагне відновити ялтинський світовий порядок із поділом сфер впливу, і закликав міжнародну спільноту протидіяти цьому «спільними мирними зусиллями і твердою реакцією».

Міністр також нагадав, що 11 серпня виповнилося п’ять місяців від моменту, коли Україна прийняла пропозицію президента США Дональда Трампа щодо беззастережного перемир’я. Він підкреслив, що Київ очікує від Росії чіткого підтвердження згоди на припинення бойових дій «у повітрі, на суші та морі», що, на його думку, відкриє шлях до досягнення справедливого миру.

  • Напередодні Володимир Зеленський заявив, що Росія точно не готується до припинення вогню і війни, а навпаки - до нових наступів.
  • Тим часом на тлі підготовки зустрічі трампа і Путіна лідери восьми держав Північної Європи та Балтії опублікували заяву, в якій застерегли від переговорів про мир з Росією без врахування позиції України й безпеки Європи.
Теми: ,
Читайте також
