В Україні до 15 років тюрми засудили агента ФСБ, який палив електропідстанції на Черкащині

Диверсант хотів знищити 8 електропідстанцій та релейну шафу в Уманському районі.

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, який палив об’єкти енергетичної інфраструктури на Черкащині.

Про це пише СБУ.

За матеріалами справи, протягом доби підпалювач намагався знищити 8 електропідстанцій та релейну шафу в Уманському районі. У такий спосіб ворог сподівався знеструмити більшу частину громади та заблокувати залізничний рух у регіоні.

Завдання фсб виконував 21-річний місцевий житель, який шукав "легкі заробітки" на Телеграм-каналах. Там він потрапив у поле зору російських спецслужбістів.

Після вербування агент спочатку знаходив локації з енергообладнанням, а потім зламував його, щоб залити всередину бензин та підпалити.

До того ж зловмисник здійснював відеофіксацію злочину для "звітності" окупантам, від яких він сподівався отримати обіцяні гроші.

Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому", коли він намагався підпалити ще один енергооб’єкт.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України: