На Херсонщині через російські обстріли постраждали шестеро людей, серед них — 2 рятувальників

Російські окупанти атакували населені пункти Херсонщини, унаслідок чого поранень зазнали шестеро людей. Двоє з них рятувальники, які пострапили під повторний обстріл.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

Російська армія з ночі атакувала населені пункти Херсонської області із застосуванням артилерії та дронів різного типу. Станом на 17:00 відомо про шістьох постраждалих, що травмувалися внаслідок російських обстрілів.

Одна жінка дістала травм від FPV-дрона, яким окупанти атакували цивільний автомобіль. Ще п’ятеро людей отримали травми різного ступеню внаслідок скидання вибухівки з БпЛА у Херсоні та Осокорівці.

Двоє з них – співробітники ДСНС, які працювали на виклику.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, АЗС, автотранспорт.