За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Херсонщині через російські обстріли постраждали шестеро людей, серед них — 2 рятувальників

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, АЗС, автотранспорт. 

На Херсонщині через російські обстріли постраждали шестеро людей, серед них — 2 рятувальників
Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти атакували населені пункти Херсонщини, унаслідок чого поранень зазнали шестеро людей. Двоє з них рятувальники, які пострапили під повторний обстріл.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

Російська армія з ночі атакувала  населені пункти Херсонської області із застосуванням артилерії та дронів різного типу. Станом на 17:00 відомо про шістьох постраждалих, що травмувалися внаслідок російських обстрілів.  

Одна жінка дістала травм від FPV-дрона, яким окупанти атакували цивільний автомобіль. Ще п’ятеро людей отримали травми різного ступеню внаслідок скидання вибухівки з БпЛА у Херсоні та Осокорівці.

Двоє з них – співробітники ДСНС, які працювали на виклику. 

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, АЗС, автотранспорт. 
Теми: , ,
