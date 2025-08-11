Російські війська обстріляли Осокорівку на Херсонщині

Російські окупанти атакували село Осокорівка Херсонської області. Унаслідок чого поранень зазнала 69-річна місцева мешканка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 11:20 російські військові атакували з дрона Осокорівку Нововоронцовської громади", — зазначають в ОВА.
Через обстріл 69-річна жінка, яка перебувала вдома, дістала вибухову травму та уламкові поранення ніг. Її госпіталізували.
- Упродовж минулої доби у Херсонській області через російські обстріли загинули четверо людей. Ще семеро осіб поранені.