Російські війська обстріляли Осокорівку на Херсонщині

Постраждала 69-річна жінка.

Російські окупанти атакували село Осокорівка Херсонської області. Унаслідок чого поранень зазнала 69-річна місцева мешканка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 11:20 російські військові атакували з дрона Осокорівку Нововоронцовської громади",  — зазначають в ОВА. 

Через обстріл 69-річна жінка, яка перебувала вдома, дістала вибухову травму та уламкові поранення ніг. Її госпіталізували.
