Четверо мешканців Херсонщини загинули через російську агресію

Наслідки обстрілу Херсонщини 16 квітня 2025 року

Упродовж минулої доби У Херсонській області через російські атаки загинули четверо людей. Ще семеро осіб поранені.

Про це написав у телеграмі очільник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Садове, Придніпровське, Зимівник, Чорнобаївка, Білозерка, Кізомис, Янтарне, Станіслав, Берегове, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Новодмитрівка, Дніпровське, Ромашкове, Понятівка, Токарівка, Микільське, Велетенське, Новотягинка, Берислав, Качкарівка, Високе, Осокорівка, Українка, Монастирське, Дудчани, Нововоскресенське, Новоберислав, Нововоронцовка, Петропавлівка, Томарине, Шевченківка, Крупиця, Львове, Милове, Томина Балка, Хрещенівка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 30 приватних будинків.

Також окупанти понівечили приватні автомобілі.