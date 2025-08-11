У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Війна

Четверо мешканців Херсонщини загинули через російську агресію

Семеро людей поранені. 

Четверо мешканців Херсонщини загинули через російську агресію
Наслідки обстрілу Херсонщини 16 квітня 2025 року
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби У Херсонській області через російські атаки загинули четверо людей. Ще семеро осіб поранені.

Про це написав у телеграмі очільник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором та  артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Садове, Придніпровське, Зимівник, Чорнобаївка, Білозерка, Кізомис, Янтарне, Станіслав, Берегове, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Новодмитрівка, Дніпровське, Ромашкове, Понятівка, Токарівка, Микільське, Велетенське, Новотягинка, Берислав, Качкарівка, Високе, Осокорівка, Українка, Монастирське, Дудчани, Нововоскресенське, Новоберислав, Нововоронцовка, Петропавлівка, Томарине, Шевченківка, Крупиця, Львове, Милове, Томина Балка, Хрещенівка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2  багатоповерхівки та 30 приватних будинків.

Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

