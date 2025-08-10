​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Війна

Російські війська вдарили по Білозерці і Качкарівці на Херсонщині, є жертви

Загинула одна людина, троє зазнали поранень.

Російські війська вдарили по Білозерці і Качкарівці на Херсонщині, є жертви
наслідки влучання у Херсоні
Фото: Скріншот відео Херсонської ОВА

Російські окупанти атакували з безпілотника Білозерку, а також Качкарівку у Херсонській області. Є руйнування та поранені.

Про це інформують Херсонська ОВА та облпрокуратура.

"Орієнтовно о 14:20 російський дрон атакував Білозерку. Під удар потрапив 64-річний місцевий житель, який перебував вдома. Він дістав вибухову травму та поранення ноги", – ідеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, близько 13:30 військові армії РФ здійснили обстріл села Качкарівка Бериславського району за допомогою БпЛА. 

Унаслідок атаки загинув 50-річний цивільний. Ще двоє чоловіків дістали поранень та були доставлені до лікарні. Всі постраждалі перебували на вулиці. 
