Російські війська вдарили по Білозерці і Качкарівці на Херсонщині, є жертви

Російські окупанти атакували з безпілотника Білозерку, а також Качкарівку у Херсонській області. Є руйнування та поранені.

Про це інформують Херсонська ОВА та облпрокуратура.

"Орієнтовно о 14:20 російський дрон атакував Білозерку. Під удар потрапив 64-річний місцевий житель, який перебував вдома. Він дістав вибухову травму та поранення ноги", – ідеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, близько 13:30 військові армії РФ здійснили обстріл села Качкарівка Бериславського району за допомогою БпЛА.

Унаслідок атаки загинув 50-річний цивільний. Ще двоє чоловіків дістали поранень та були доставлені до лікарні. Всі постраждалі перебували на вулиці.