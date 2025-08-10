Російські війська вдарили по Білозерці і Качкарівці на Херсонщині, є жертви

Російські окупанти атакували з безпілотника Білозерку, а також Качкарівку у Херсонській області. Є руйнування та поранені.
Про це інформують Херсонська ОВА та облпрокуратура.
"Орієнтовно о 14:20 російський дрон атакував Білозерку. Під удар потрапив 64-річний місцевий житель, який перебував вдома. Він дістав вибухову травму та поранення ноги", – ідеться у повідомленні.
За інформацією прокуратури, близько 13:30 військові армії РФ здійснили обстріл села Качкарівка Бериславського району за допомогою БпЛА.
Унаслідок атаки загинув 50-річний цивільний. Ще двоє чоловіків дістали поранень та були доставлені до лікарні. Всі постраждалі перебували на вулиці.
- Російські дрони атакували двох цивільних у Станіславі і Дніпровському на Херсонщині.