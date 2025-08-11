Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
ЦПД: Росія намагатиметься дискредитувати переговорний процес та участь України в ньому напередодні зустрічі Трампа і Путіна

Очікується посилення спроб російської пропаганди дискредитувати санкції США.

Кремль активізує дезінформаційну кампанію проти України перед зустріччю президента США Дональда Трампа з російським лідером Владіміром Путіним на Алясці. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як зазначають у відомстві, росіяни активно поширюватимуть маніпулятивні наративи про нібито небажання України домовлятися про мир, блокування та затягування переговорів, висування начебто нереалістичних вимог тощо.

Роспропаганда планує поширення наративів про нібито несуб’єктність України, доля якої начебто вирішується Путіним і Трампом.

Просуватиметься також наратив, нібито Європа не спроможна розв'язувати питання безпеки без участі Росії, оскільки зустріч Путіна з Трампом начебто демонструє, хто в Європі відповідає за безпеку.

У цьому контексті очікується також просування меседжа, буцімто Путін на рівних з Трампом і тільки Росія та США можуть забезпечити світову безпеку, зазначає Центр.

Окремо будуть поширюватися меседжі про нібито "остаточну втрату" Україною суверенітету, повну залежність від Вашингтона або Лондона, які нібито змушують воювати "до останнього українця" для забезпечення інтересів своїх держав.

У ЦПД також попереджають про активізацію спроб РФ провокувати розкол між Україною та США, а також між Україною–ЄС та США–ЄС. Також очікується посилення спроб російської пропаганди дискредитувати санкції США.

"Як на російську, так і на українську й західну аудиторії пропагандисти будуть поширювати меседжі про нібито неефективність санкцій і їхню шкоду передусім для економіки США та ЄС", – попередили в ЦПД.

  • Зустріч президентів США Дональда Трампа і РФ Володимира Путіна попередньо була запланована на кінець наступного тижня.
  • Згодом у ЗМІ повідомили, що Трамп відкритий до проведення тристороннього саміту на Алясці з президентом України Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, а губернатор Аляски заявив, що готовий прийняти цю зустріч.
  • За інформацією ЗМІ, Кремль вимагає контролю над усією територією Донецької області в обмін на замороження фронту.
  • Трамп сказав, що на переговорах "йтиметься про взаємні обміни територіями".
